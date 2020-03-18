Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 14 зараженных на коронавирус в Украине, среди них трое детей; маршрутки забиты, люди без масок, немало пассажиров остались на вокзалах без средств существования; правительство выделит дополнительные миллионы на индивидуальные меры безопасности и создаст стабилизационный фонд; обстрелы на передовой не утихают — российские наемники 10 раз целились по нашим позициям.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.