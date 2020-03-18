Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 14 заражених на коронавірус в Україні, серед них троє дітей; маршрутки забиті, люди без масок, чимало пасажирів залишились на вокзалах без засобів існування; уряд виділить додаткові мільйони на індивідуальні заходи безпеки та створить стабілізаційний фонд; обстріли на передовій не стихають – російські найманці 10 разів цілили по наших позиціях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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