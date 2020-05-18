Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 325 новых больных коронавирусом за сутки в Украине, медики рассказали о массовом тестировании; на Харьковщине протестуют медики скорой; как село на Киевщине ввело электронный документооборот и от того выиграло; автокинотеатры зажили новой популярности, как проходят сеансы под открытым небом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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