Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 325 нових хворих на коронавірус за добу в Україні, медики розповіли про масове тестування; на Харківщині протестують медики швидкої; як село на Київщині запровадило електронний документообіг і що від того виграло; автокінотеатри зажили нової популярності, як відбуваються сеанси просто неба.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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