Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: растет количество зараженных коронавирусом в Украине — уже 16 человек подхватили болезнь, а в мире заболело 219 тыс. человек; российские наемники резко увеличили количество обстрелов, трое наших воинов ранены; несмотря на обещания, на улицах Киева не проводят никакой дезинфекции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.