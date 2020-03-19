Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: росте кількість заражених на коронавірус в Україні – вже 16 людей підхопили недугу, а у світі захворіло 219 тис. людей; російські найманці різко збільшили кількість обстрілів, троє наших вояків поранено; попри обіцянки, на вулицях Києва не проводять жодної дезінфекції.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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