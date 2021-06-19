Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последние сутки количество больных коронавирусом в Украине выросло почти на тысячу; в больнице Харькова для отравленных в ресторанах японской кухни открыли дополнительное отделение; под Киевом на базе центра спецопераций СБУ состоялись соревнования по тактической стрельбе; в одесскую акваторию Черного моря зашли сразу два корабля НАТО.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт 18:45 (18.06.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.06.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.06.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.06.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.06.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (17.06.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (17.06.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка