Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.06.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последние сутки количество больных коронавирусом в Украине выросло почти на тысячу; в больнице Харькова для отравленных в ресторанах японской кухни открыли дополнительное отделение; под Киевом на базе центра спецопераций СБУ состоялись соревнования по тактической стрельбе; в одесскую акваторию Черного моря зашли сразу два корабля НАТО.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-06-19
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