Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу кількість хворих на коронавірус в Україні зросла майже на тисячу; у лікарні Харкова для отруєних у ресторанах японської кухні відкрили додаткове відділення; під Києвом на базі центру спецоперацій СБУ відбулися змагання з тактичної стрільби; до одеської акваторії Чорного моря зайшли одразу два кораблі НАТО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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