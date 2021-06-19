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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за останню добу кількість хворих на коронавірус в Україні зросла майже на тисячу; у лікарні Харкова для отруєних у ресторанах японської кухні відкрили додаткове відділення; під Києвом на базі центру спецоперацій СБУ відбулися змагання з тактичної стрільби; до одеської акваторії Чорного моря зайшли одразу два кораблі НАТО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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