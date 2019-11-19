Факты ICTV – Выпуск 12:45 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое погибших и десять травмированных, в Хмельницкой области столкнулись легковушка и микроавтобус; после подрыва на взрывчатке умер комбриг 128 бригады Евгений Коростылев; Нафтогаз не согласится на скидку от Газпрома.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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