Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє загиблих і десятеро травмованих, на Хмельниччині зіткнулися легковик та мікроавтобус; після підриву на вибухівці помер комбриг 128 бригади Євген Коростильов; Нафтогаз не погодиться на знижку від Газпрому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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