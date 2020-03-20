Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагические сутки на фронте — российский снайпер застрелил сержанта ВСУ; враг и дальше обстреливает наши позиции; третья смерть и уже 26 инфицированных — заражение коронавируса ширится страной, а в мире количество больных более 240 тыс.; медучреждения до сих пор не обеспечены, а украинцы учатся жить в новых реалиях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.