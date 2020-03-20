Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічна доба на фронті – російський снайпер застрелив сержанта ЗСУ; ворог і далі обстрілює наші позиції; третя смерть і вже 26 інфікованих – зараження коронавірусом шириться країною, а у світі кількість хворих понад 240 тис.; медзаклади і досі не забезпечені, а українці вчаться жити в нових реаліях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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