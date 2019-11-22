Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отель призрак на берегу моря, почему восемь лет пустует крупнейший комплекс в Одесской области; в Николаеве люди судятся с городскими властями, потому что те не занимается проблемой бездомных животных; в Запорожье создали крупнейший в стране мурал.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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