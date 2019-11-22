Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: готель привид на березі моря, чому вісім років стоїть пусткою найбільший комплекс в Одеській області; у Миколаєві люди судяться з міською владою, бо та не займається проблемою безпритульних тварин; у Запоріжжі створили найбільший у країні мурал.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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