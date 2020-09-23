Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на массовые протесты с требованием отставки Лукашенко провел свою инаугурацию; рекордное количество госпитализированных. Во Львове на аппарате ИВЛ трехлетний ребенок; дорога на Харьковщине десятилетия без ремонта. Люди забросали письмами чиновников; ресторан в Одесской области предлагает клиентам самим наловить и приготовить себе рыбу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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