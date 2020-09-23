Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: попри масові протести з вимогою відставки Лукашенко провів свою інавгурацію; рекордна кількість госпіталізованих. У Львові на апараті ШВЛ трирічна дитина; дорога на Харківщині десятиліття без ремонту. Люди закидали листами чиновників; ресторан на Одещині пропонує клієнтам самим наловити і приготувати собі рибу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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