Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: геноцид украинского народа и миллионы невинно убитых, 23 ноября отмечают День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов; на фронте один ранен и один погибший в ДТП; на Украину надвигается шквальный ветер, а на Львовщине непогода парализовала движение транспорта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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