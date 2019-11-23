Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: геноцид українського народу та мільйони невинно замордованих, 23 листопада відзначають День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років; на фронті один поранений та один загиблий у ДТП; на Україну насувається шквальний вітер, а на Львівщині негода паралізувала рух транспорту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.