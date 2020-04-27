Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество выявленных новых случаев коронавируса в Украине сократилось; наступление коронавируса в Европе замедляется: в Италии, Франции и Испании, количество умерших стало меньше; российские наемники совершили 11 обстрелов на Донбассе; больным в инфекционных отделениях нечего есть.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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