Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість виявлених нових випадків коронавірусу в Україні скоротилась; наступ коронавірусу у Європі сповільнюється: в Італії, Франції та Іспанії, кількість померлих меншає; російські найманці здійснили 11 обстрілів на Донбасі; хворим в інфекційних відділеннях немає чого їсти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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