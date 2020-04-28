Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от коронавируса за сутки в Украине умерло еще 19 человек, количество инфицированных приближается к 9,5 тыс.; на фронте не утихают обстрелы, среди украинских воинов есть раненые; с сегодняшнего дня в Украине стартует финансовый мониторинг.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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