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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: від коронавирусу за добу в Україні померло ще 19 чоловік, кількість інфікованих наближається до 9,5 тис.; на фронті не вщухають обстріли, серед українських вояків є поранені; з сьогоднішнього дня в Україні стартує фінансовий моніторинг.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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