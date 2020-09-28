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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано 2 671 новых случая коронавируса, действует новое карантинное зонирования; эксперты начали расшифровку черных ящиков самолета Ан-26, разбившегося в Харьковской области; Нагорный Карабах вновь запылал войной, Азербайджан и Армения ввели военное положение; массовые протесты в Беларуси переросли в массовые задержания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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