Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 2 671 нових випадків коронавірусу, діє нове карантинне зонування; експерти почали розшифрування чорних скриньок літака Ан-26, що розбився на Харківщині; Нагірний Карабах знову запалав війною, Азербайджан та Вірменія запровадили воєнний стан; масові протести у Білорусі переросли у масові затримання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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