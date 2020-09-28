Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 2 671 нових випадків коронавірусу, діє нове карантинне зонування; експерти почали розшифрування чорних скриньок літака Ан-26, що розбився на Харківщині; Нагірний Карабах знову запалав війною, Азербайджан та Вірменія запровадили воєнний стан; масові протести у Білорусі переросли у масові затримання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (28.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (28.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (26.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (26.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.09.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка