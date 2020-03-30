Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с утра в Украине зафиксировали новые случаи заболевания коронавируса. Возросло и количество смертей; в регионах страны ограничивают движение транспорта и частично перекрывают дороги — мы знаем, где именно. На Закарпатье и Винницкой области уже не везде проедешь; рынок земли, бюджет и антикризисные законопроекты — в парламенте определялись с вопросами на внеочередную сессию; тринадцать обстрелов за сутки — российские наемники ранили двух наших защитников. В то же время, украинское войско активно готовится к членству в НАТО.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.