Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество зараженных коронавирусом уже 475 человек; в регионах ограничивают движение транспорта — в каких областях установили блок-посты и частично перекрыли движение; изменения в бюджет, новые назначения и урезание зарплат министрам — парламент проведет внеочередное заседание; украинская армия активно готовится к членству в НАТО.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.