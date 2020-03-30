Факты ICTV — Выпуск 8:45 (30.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество зараженных коронавирусом уже 475 человек; в регионах ограничивают движение транспорта — в каких областях установили блок-посты и частично перекрыли движение; изменения в бюджет, новые назначения и урезание зарплат министрам — парламент проведет внеочередное заседание; украинская армия активно готовится к членству в НАТО.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-03-30
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