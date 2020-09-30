Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 4 тыс. новых больных за сутки — в Украине новый неутешительный рекорд распространение коронавируса; скандальные заявления Витольда Фокина и отмена пленарных заседаний из-за вспышки коронавируса в Раде; в США прошли первые дебаты Байдена и Трампа; Южный Буг обмелел до критической отметки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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