Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: понад 4 тис. нових хворих за добу – в Україні новий невтішний рекорд поширення коронавірусу; скандальні заяви Вітольда Фокіна та відміна пленарних засідань через спалах коронавірусу у Раді; у США пройшли перші дебати Байдена і Трампа; Південний Буг обмілів до критичної позначки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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