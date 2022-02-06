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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.02.2022)

Петро Дем'янчук

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: врачи констатируют уменьшение летальности от коронавируса благодаря вакцинации; Россия уже стащила к нашим границам 83 тактические группы; пожар на мебельных складах в Одессе; подготовка к боевым действиям во Львове; в Марокко завершилась спасательная операция 5-летнего упавшего в колодец мальчика.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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