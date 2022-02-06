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Факти ICTV — Випуск 12:45 (06.02.2022)

Петро Дем'янчук

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: лікарі констатують зменшення летальності від коронавірусу завдяки вакцинації; Росія вже стягнула до наших кордонів 83 тактичні групи; пожежа на меблевих складах в Одесі; підготовка до бойових дій у Львові; у Марокко завершилася рятувальна операція 5-річного хлопчика, який впав в колодязь.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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