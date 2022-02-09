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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.02.2022)

Петро Дем'янчук

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вновь резкий рост количества новых больных коронавирусом; по опросу, более половины жителей Европы на стороне Украины; в Днепропетровской области разоблачили подпольную нарколабораторию; глава словацкого МИД Иван Корчок извинился за инцидент с украинским флагом в парламенте Словакии; длительный сон способствует похудению лучше любой диеты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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