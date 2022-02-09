Факти ICTV — Випуск 12:45 (09.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову різке зростання кількості нових хворих на коронавірус; за опитуванням, понад половина жителів Європи на боці України; на Дніпропетровщині викрили підпільну нарколабораторію; глава словацького МЗС Іван Корчок вибачився за інцидент з українським прапором в парламенті Словаччини; тривалий сон сприяє схудненню краще за будь-яку дієту.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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