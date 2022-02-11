Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полиция открыла уголовное производство за ложные показания по поводу резонансного ДТП с кортежем Александра Ярославского; снова высокое количество больных коронавирусом; семь лет назад произошли одни из самых кровавых боев российско-украинской войны за Дебальцево; штрафы для владельцев элитных авто могут возрасти в десять раз.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.