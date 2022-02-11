Факти ICTV — Випуск 12:45 (11.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліція відкрила кримінальне провадження за неправдиві свідчення щодо резонансного ДТП з кортежем Олександра Ярославського; знову висока кількість хворих на коронавірус; сім років тому відбулися одні з найкривавіших боїв російсько-української війни за Дебальцеве; штрафи для власників елітних авто можуть зрости вдесятеро.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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