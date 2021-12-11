Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.12.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество новых случаев коронавируса уменьшается второй день подряд, но смертность остается высокой; на фронте боевики удерживают напряжение; непогода нанесла ущерб трем регионам; планета стремительно теряет коралловые рифы; трогательная история человеческого неравнодушия.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-12-11
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