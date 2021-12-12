Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.12.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация с коронавирусом в Украине; на передовой украинский военный получил ранения; день сухопутных войск в Украине; Василий Ломаченко стал интерконтинентальным чемпионом по боксу; Байден предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях и ужасной цене военного вторжения в Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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