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Факти ICTV — Випуск 12:45 (12.12.2021)

Петро Дем'янчук Дарина Реготун Видеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ситуація з коронавірусом в Україні; на передовій український військовий дістав поранення; день сухопутних військ в Україні; Василь Ломаченко став інтерконтинентальним чемпіоном з боксу; Байден попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки та жахливу ціну військового вторгнення до України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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