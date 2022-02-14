Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за угрозы масштабного вторжения России в парламенте экстренное совещание, но никакой паники; восточные границы страны хорошо защищены, там готовы противостоять агрессору; недельное количество выявленных случаев коронавируса и госпитализированных уменьшается; пенсионеры охраняют покой в Одесской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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