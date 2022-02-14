Факти ICTV — Випуск 12:45 (14.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через загрозу масштабного вторгнення Росії в парламенті екстрена нарада, але жодної паніки; східні кордони країни добре захищені, там готові протистояти агресору; тижнева кількість виявлених випадків коронавірусу і госпіталізованих зменшується; пенсіонери охороняють спокій на Одещині.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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