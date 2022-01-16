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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.01.2022)

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: представители США и ЕС снова обсудили действия на случай российского вторжения в Украину; сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта; украинские художники должны платить за отопление заоблачные цены; в Закарпатье последний день самого масштабного в Украине фестиваля домашнего вина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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