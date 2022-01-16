Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.01.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: представители США и ЕС снова обсудили действия на случай российского вторжения в Украину; сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта; украинские художники должны платить за отопление заоблачные цены; в Закарпатье последний день самого масштабного в Украине фестиваля домашнего вина.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2022-01-16
Теги: Факты 12.45, Факты ICTV