Факти ICTV — Випуск 12:45 (16.01.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: представники США та ЄС знову обговорили дії на випадок російського вторгнення в Україну; сьогодні День пам’яті захисників Донецького аеропорту; українські митці мусять платити за опалення захмарні ціни; на Закарпатті останній день наймасштабнішого в Україні фестивалю домашнього вина.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.