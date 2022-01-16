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Факти ICTV — Випуск 12:45 (16.01.2022)

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: представники США та ЄС знову обговорили дії на випадок російського вторгнення в Україну; сьогодні День пам’яті захисників Донецького аеропорту; українські митці мусять платити за опалення захмарні ціни; на Закарпатті останній день наймасштабнішого в Україні фестивалю домашнього вина.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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