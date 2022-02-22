Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики обстреливают наши позиции вблизи Счастья и Новолуганского; Путин признал независимость псевдореспублик ДНР и ЛНР; как реагирует мир на новые ситуации и будут ли санкции за нарушение международного права; в Украине усиливают охрану стратегических объектов; на Харьковщине СБУ предотвратила теракты.

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