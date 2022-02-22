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Факти ICTV — Випуск 12:45 (22.02.2022)

Анастасія Мазур Ведуча програми Факти

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики обстрілюють наші позиції поблизу Щастя та Новолуганського; Путін визнав незалежність псевдореспублік ДНР та ЛНР; як реагує світ на нові ситуації та чи будуть санкції за порушення міжнародного права; в Україні посилюють охорону стратегічних об’єктів; на Харківщині СБУ запобігла терактам.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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