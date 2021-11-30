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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.11.2021)

Анастасія Мазур Дарина Реготун Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада принялась за изменения в Налоговый кодекс; реальная ли угроза госпереворота и какие последствия для Украины может иметь заявление Зеленского; выгодно ли покупать камин и сколько это стоит; во Ивано-Франковске бабушка борется с автохаммами; известный на всю страну кот Степан, которого даже запостила поп-звезда Бритни Спирс, живет в Харькове.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 8:45.

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