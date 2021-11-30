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Факти ICTV — Випуск 12:45 (30.11.2021)

Анастасія Мазур Дарина Реготун Видеоредактор

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада взялася за зміни до податкового кодексу; чи реальна загроза держперевороту та які наслідки для України може мати заява Зеленського; чи вигідно купувати камін та скільки це коштує; у Франківську бабуся бореться з автохамами; відомий на всю країну кіт Степан, якого запостила навіть поп-зірка Брітні Спірс, живе у Харкові.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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