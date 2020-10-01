Факты ICTV — Выпуск 15:45 (01.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Луганщине крупный пожар, погибло девять человек; в Украине второй день более 4 тыс. инфицированных; на лечение больных Covid медучреждениям не хватает государственных средств; Харьков задыхается от смога; глава МВД Аваков прилетел в Италию на суд по делу Маркива; в Нагорном Карабахе ранены французские журналисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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