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Олена Баранова, Відеоредактор

Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Луганщині масштабна пожежа, загинуло дев’ять людей; в Україні другий день понад 4 тис. інфікованих; на лікування хворих Covid медзакладам не вистачає державних грошей; Харків задихається від смогу; глава МВС Аваков прилетів в Італію на суд у справі Марківа; у Нагірному Карабаху поранені французькі журналісти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Факти 15.45, Факти ICTV
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