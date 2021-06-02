Факты ICTV — Выпуск 15:45 (02.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинцы, которые сделали прививки китайским препаратом CoronaVac смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации; сможет ли Украина не дать Кремлю достроить газопровод Северный поток-2; что нужно изменить в отечественном законодательстве, чтобы избавиться от табачной мафии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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