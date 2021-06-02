Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці, які зробили щеплення китайським препаратом CoronaVac зможуть отримати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації; чи зможе Україна не дати Кремлю добудувати газогін Північний потік-2; що потрібно змінити у вітчизняному законодавстві, аби позбутися тютюнової мафії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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