Факти ICTV – Випуск 15:45 (02.06.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці, які зробили щеплення китайським препаратом CoronaVac зможуть отримати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації; чи зможе Україна не дати Кремлю добудувати газогін Північний потік-2; що потрібно змінити у вітчизняному законодавстві, аби позбутися тютюнової мафії.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2021-06-02
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