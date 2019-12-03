Факты ICTV – Выпуск 15:45 (03.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюро расследований; Украина разрабатывает несколько вариантов развития событий в ходе переговоров в Нормандском формате; Марьинка уже больше недели без света.
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2019-12-03
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